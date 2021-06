Bellerin dell’Arsenal sarebbe in pole per il dopo Hakimi, che a breve svolgerà le visite mediche col Paris Saint-Germain. Per la corsia mancina spunta invece un olandese

Hector Bellerin, secondo i media sportivi mainstream, è il profilo scelto dall’Inter per rimpiazzare Achraf Hakimi. Come scritto da Interlive.it, entro questo inizio di settimana il laterale marocchino diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Affare da 70 milioni complessivi, bonus inclusi. In cima alla lista per la sua sostituzione ci sarebbe il 26enne spagnolo in uscita dall’Arsenal. I ‘Gunners’ vogliono sui 20-25 milioni, una cifra che l’Inter non ha intenzione di spendere. I nerazzurri avrebbero però già aperto una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere, tra gli ostacoli c’è comunque l’ingaggio superiore ai 6 milioni netti del classe ’95 – che gradirebbe il trasferimento alla corte di Simone Inzaghi – il cui contratto scade nel 2023.

Calciomercato Inter, Bellerin per la corsia di destra. Spunta van Aanholt per quella mancina

Lazzari ora impossibile, per la corsia di destra restano in corsa quindi solo Zappacosta e Dumfries, olandese apprezzato anche da Simone Inzaghi. A proposito di Olanda, buttata a fuori dalla Repubblica Ceca negli ottavi di Euro2020, per la fascia mancina è spuntato stamane il nome di Patrick van Aanholt, ieri in campo fino all’80’. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il 30enne mancino, accostato anche alla Juventus, è stato proposto alla dirigenza interista. Il suo contratto con il Crystal Palace scade fra tre giorni, per cui sarebbe un affare a costo zero.