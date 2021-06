Calciomercato Inter: Aleksandar Kolarov rimane ancora in nerazzurro. Il futuro del difensore sembra spianato, ma i tifosi non ci stanno

E’ deciso, Aleksandar Kolarov rimarrà all’Inter. Il difensore serbo ha rinnovato un contratto fino al 2022 con i nerazzurri, come riportato da ‘Sky Sport’, a stipendio dimezzato (invece di 3, guadagnerà 1,5 milioni di euro a stagione).

LEGGI ANCHE>>> Svolta concreta e firma | Un altro anno con l’Inter



Ciò, però, non ha fatto felici tanti tifosi della ‘Beneamata’. Su Twitter in molti si sono lamentati dell’operazione che, oltre a Ranocchia e D’Ambrosio, prolungherà l’esperienza a Milano anche dell’ex giocatore della Roma. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnovo Kolarov: tra ironia e delusione, come l’hanno presa

Ma non vi sentite tranquilli e sollevati dal fatto che l’Inter ha mandato via Hakimi e rinnovato a D’Ambrosio e Kolarov? Perché anche io sono molto sol-MACHECCA*ZOOOOO!!!!!!!levata — Martics (@LightsColours) June 29, 2021

Ricordate quando qualcuno(forse sky) disse:”Uno dei motivi per cui Conte ha lasciato è perchè voleva un ricambio nei giocatori in scadenza e delle cessioni”? tutti a prenderlo in giro..probabilmente sapeva.

Io capisco Ranocchia e DD33 ma offrire rinnovo a Young e Kolarov anche no — Football And Dreams (@FootballAndDre1) June 29, 2021

Il rinnovo di #Kolarov è follia. — Il Fatto Interista (@fattointerista) June 29, 2021

Il rinnovo a Kolarov è qualcosa di tragicomico, figlio di incompetenza e di mancanza di programmazione. Vabbè che tanto giustificherete anche quello — FC MATTEO 🏆🇮🇹 (@nox2793) June 29, 2021