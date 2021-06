By

Prosegue la sua avventura all’Inter: via libera di Inzaghi e firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per un’altra stagione

Ha detto sì, l’avventura all’Inter continua. Dalla notizia di una settimana fa, alla conferma di stamattina de ‘La Gazzetta dello Sport’: Aleksandar Kolarov rimane in nerazzurro. Il serbo sembrava in procinto di andar via e legarsi al Bologna dell’amico Mihajlovic, invece stando alla ‘rosea’ ha accettato la proposta nerazzurra di prolungamento del contratto di un altro anno, ovvero fino a giugno 2022. Nonostante sia stato impiegato col contagocce da Conte dopo un avvio da titolare con prestazioni molto negative, la società di viale della Liberazione ha apprezzato la sua professionalità e il suo esempio che hanno a loro modo dato un contributo importante alla crescita di tutto il gruppo.

Calciomercato Inter, Radu sfuma e rimane Kolarov come vice Bastoni

Inzaghi avrebbe voluto il ‘fido’ Radu come vice Bastoni, ma alla fine il 34enne rumeno ha preferito rimanere alla Lazio, alla quale è legatissimo, rinnovando il contratto in scadenza per altri due anni. E così l’Inter ha deciso di trattenere Kolarov, profilo comunque ugualmente gradito al tecnico piacentino che – a proposito di esperienza – nella prossima stagione potrà contare pure su Ranocchia e Danilo D’Ambrosio. Ieri sera l’ufficialità del rinnovo del contratto di entrambi.