Dimarco più Kolarov: fascia sinistra all’insegna della spinta

Tanti nomi ma pochissimi soldi, così l’Inter si è dovuta arrangiare per la fascia sinistra. In attesa di capire come muoversi nei confronti di Perisic, Inzaghi avrà momentaneamente a disposizione tre profili su quel settore. Con Dimarco rientrato alla base, il veronese se la giocherà con il croato – se rimarrà – per diventare titolare sulla sinistra. Tuttavia, nelle ultime ore sembra che la società e Kolarov abbiano trovato l’accordo a sorpresa per il rinnovo: ad Inzaghi serve un vice Bastoni ma anche un altro giocatore per la fascia sinistra, ruolo che l’ex Roma può ancora ricoprire con una certa frequenza. Dunque, il vice Bastoni sarà a turno tra Dimarco e Kolarov, con entrambi che si giocheranno il posto anche per la sinistra.

