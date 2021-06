Inter: continuano i problemi per Suning, a capo dei nerazzurri. La crisi del Covid continua a colpire prepotentemente il colosso cinese

La situazione economica di Suning non sembra riuscire più a decollare, e di questo, ormai lo sappiamo bene, ne ha risentito anche l’Inter. Una situazione nata dall’avvento del Coronavirus che ha influenzato notevolmente l’economia mondiale e che sembra non voler finire più. Gli Zhang, molto presto, non avranno peraltro più controllo di un ramo molto importante del colosso cinese. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Alibaba ‘salva’ Suning: di cosa si tratta

Secondo quanto svelato da ‘Bloomberg’, Alibaba Group Holding Ltd in collaborazione con il governo provinciale di Jiangsu sono vicini a raggiungere un accordo per acquistare una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio di Suning. Potrebbe arrivare un annuncio in tal senso già in settimana.

Queste informazioni sono arrivate da parte di persone che hanno familiarità con il dossier ma che, considerando la privatezza di tali news, non vogliono essere identificati. Ad ogni modo, gli Zhang non avranno più il controllo della società dopo questo accordo. I negoziati sono in corso, ma è difficile capire come finirà questa faccenda dato che nessuno ha voluto commentare, sia da una parte che dall’altra, come stanno procedendo le trattative.