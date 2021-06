Rispunta un nome per l’Inter anticipato da Interlive.it circa un anno fa. Marotta e soci potrebbero accaparrarselo a parametro zero

Non solo Bellerin, stando a Sky Sport’ nell’incontro con l’agente del laterale spagnolo l’Inter ha chiesto informazioni su Andre Onana. Il portiere camerunese piace da tempo ai nerazzurri, come svelato da Interlive.it nel marzo di un anno fa, e rappresenta una grande occasione di calciomercato visto che è in scadenza a giugno 2022. Potrebbe non rinnovare con l’Ajax e, come già da noi scritto un paio di mesi fa, permettere a Marotta e soci di ingaggiarlo a costo zero. Il 25enne è assistito dallo stesso procuratore di Bellerin, ovvero Albert Botines, e rientrerà in campo soltanto a novembre visto che sta ancora scontando una squalifica per doping. Chissà che non possa essere lui il sostituto di Handanovic…

Calciomercato Inter, da Onana (a zero) a gli ostacoli per Bellerin

Tornando a Bellerin, per i media mainstream il prescelto per l’eredità di Hakimi diretto al Psg. L’operazione è però complicata per due motivi: l’Arsenal, che lo valuta 20-25 milioni, deve aprire al prestito con diritto di riscatto; l’ostacolo ingaggio che è di circa 6,5 milioni di euro netti, eventualmente 12 lordi per la società di viale della Liberazione che sappiamo essere all’opera per un forte ‘taglio’ dei costi.