Calciomercato Inter: spunta un altro nome per il dopo Achraf Hakimi. Una vera e propria sorpresa nella lista dei nerazzurri, di chi si tratta

Achraf Hakimi al Psg, è praticamente tutto fatto. L’Inter lo ha già accettato e ha iniziato a sondare in tutta Europa profili interessanti e allo stesso tempo in linea con le esigenze economiche di Suning. Basti pensare a Dumfries, ma anche a Bellerin delll’Arsenal che potrebbe arrivare in prestito. Nelle ultime ore è stato fatto il nome anche di Sergi Roberto del Barcellona. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Inter, offerta di scambio da Barcellona: i dettagli

Calciomercato Inter, Sergi Roberto: in Spagna confermano

Il ‘Mundo Deportivo’ conferma le nostre indiscrezioni, l’Inter ha sondato Sergi Roberto per capire se vorrebbe trasferirsi in nerazzurro. Questo è quanto appreso nelle ultime ore dal portale iberico dopo aver interpellato l’entourage dell’esterno destro dei ‘Blaugrana’ che ha confermato tale indiscrezione. Al momento, comunque, la trattativa non è entrata nel vivo.

LEGGI ANCHE>>> Tanti cambiamenti in casa Inter | Il nuovo ruolo di Christian Chivu

Secondo quanto raccolto da noi di Interlive, pare che il Barcellona sia disposto a venderlo e per farlo potrebbe anche utilizzare il giocatore come pedina di scambio, magari proprio per arrivare ad un calciatore della ‘beneamata’. Il costo del cartellino del classe 1992 si attesta sui 20 milioni di euro e il suo contratto, che sfiora i 4 milioni netti a stagione, scade il prossimo anno. Al momento, comunque, si tratta solo di un’idea che potrebbe andarsene accompagnata dal calciomercato e dall’estate.