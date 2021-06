Calciomercato Inter: tanti cambiamenti in vista per i nerazzurri. Uno di questi riguarda anche il futuro di Christian Chivu, i dettagli

Tanti cambiamenti per l’Inter negli ultimi mesi. Dopo l’addio di Antonio Conte, che ha lasciato con un anno di anticipo la panchina dei nerazzurri per rimanere a casa in attesa di un altro progetto ambizioso, i nerazzurri si sono mossi a dovere a partire dal sostituto Simone Inzaghi. Adesso anche il futuro di Christian Chivu sembra ad un passo dall’essere ridisegnato. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter scatenata, nuovo sgarbo al Milan | Colpo a zero: le cifre

Calciomercato Inter, Chivu sostituisce Madonna: l’indiscrezione

Christian Chivu, oggi allenatore dell’Under 18 dell’Inter, è in pole position per la panchina della Primavera, ieri sconfitta dall’Empoli in semifinale di campionato. L’ex difensore dei nerazzurri, con cui in carriera ha vinto tutto, secondo quanto svelato da ‘Calciomercato.it’ ha incontrato la dirigenza all’interno della sede della ‘Beneamata’. Lui non ha rivelato niente, anche se le indicazioni delle ultime ore portano proprio a questa indiscrezione.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Incontro con gli agenti: colpo (impossibile) da 30 milioni