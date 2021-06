Calciomercato Inter: può arrivare dalla Serie B il sostituto di Andrei Radu, vicino al trasferimento alla Real Sociedad

In questi giorni se non ore Radu scioglierà le riserve sul proprio futuro. Più precisamente deciderà se accettare o meno il trasferimento – probabilmente in prestito – alla Real Sociedad che nel frattempo ha già ottenuto il via libera da parte dell’Inter. L’ex Genoa viaggia verso il sì. Con la sua partenza si svuoterebbe la casella riservata al vice Handanovic. Cordaz sarà il terzo, ecco allora che ai nerazzurri servirà un secondo all’altezza. Stando alle ultime indiscrezioni Marotta e Ausilio si sono portati avanti con il lavoro individuando il sostituto eventuale di Radu: parliamo di Luigi Sepe, 30enne in forza al Parma dove è ormai chiuso da Buffon, tornato in gialloblù dopo venti anni.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, offerta di scambio da Barcellona: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Kramaric: “Non è in partenza, ma se chiama una big… Inter? Vi spiego”

Calciomercato Inter, sostituto Radu: Sepe sorpassa Silvestri

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Sepe sembra aver sorpassato Silvestri perché gli emiliani (retrocessi in B) sarebbero disposti a cederlo con la semplice formula del prestito considerato che il classe ’91 di Torre del Greco ha un contratto fino a giugno 2024. Silvestri, invece, è in scadenza fra un anno e quindi il Verona tratta solo per una cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro. L’Inter non intende tirare fuori un euro per il secondo portiere.