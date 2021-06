By

Calciomercato Inter: Marotta conferma alcuni dettagli davvero importanti sul futuro di Achraf Hakimi e di Lautaro Martinez. I dettagli

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, all’opening day della sessione estiva di calciomercato, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha trattato vari argomenti tra cui quelli riguardanti Achraf Hakimi, praticamente un nuovo giocatore del Psg, e Lautaro Martinez, che piace molto ad Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona in Spagna. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Marotta: “Hakimi al Psg, vogliamo rinnovare Lautaro. Abbiamo esigenze sportive”

“Siamo alle fasi finali per Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, sarà completato in 24 ore. Quando la partenza di Hakimi sarà ufficiale, avremo un po’ di ossigeno che ci servirà sicuramente. Ma vorremmo tanto non vendere altri giocatori e mantenere l’organico che ci ha dato tante soddisfazioni”.

“Lautaro? Abbiamo aperto le trattative per prolungare il suo contratto. Inzaghi? Spero sia l’erede di Conte sul piano dei risultati e professionale. Scudetto? Siamo in un momento di contrazione economica, ma dove non arrivano i soldi devono arrivare competenza, creatività, insieme ad altre qualità che servono se si vuole un team vincente“.