Calciomercato Inter: mentre i nerazzurri pensano a lavorare in ottica futura, nel 2022 un giocatore vuole lasciare a parametro zero il club

E’ ora di rinnovi in casa Inter in vista del futuro. Dopo aver prolungato i contratti di Alessandro bastoni, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, e attendendo di fare lo stesso con Lautaro Martinez, i nerazzurri puntano a risolvere anche le scadenze del 2022. Tra cui quello di Ivan Perisic che, però, punta a liberarsi a zero il prossimo anno. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Perisic nel 2022: vuole liberarsi a zero

Nel 2022 scadranno i contratti di Marcelo Brozovic, che l’Inter è fortemente intenzionata a rinnovare, e Ivan Perisic. Quest’ultimo, però, non pare essere del solito avviso. I nerazzurri vorrebbero cederlo in questa stagione per due motivi: monetizzare almeno 10 milioni da una sua vendita e liberarsi di un ingaggio veramente pesante (guadagna 5 milioni di euro netti a stagione).

Dall’altra parte, però, il laterale mancino vuole rimanere un altro anno a Milano, lasciare l’Inter a bocca asciutta liberandosi a zero e firmare così l’ultimo contratto della sua carriera con una big, magari tornare al Bayern Monaco. Il giocatore croato ha le idee chiare che, però, difficilmente faranno felici Marotta e colleghi.