Berardi sogno impossibile: il Milan chiude ma servono 40 milioni

Si era ipotizzato un concreto interesse dell’Inter per Berardi nelle scorse settimane, ma il prezzo fatto dal Sassuolo lo rende inaccessibile per i nerazzurri visti i noti problemi finanziari. Per questo, secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Milan starebbe pensando di chiudere per completare l’attacco in ottica Champions. I neroverdi chiedono 40 milioni: la cifra può essere raggiunta solo con qualche cessione.

