Eriksen atteso ad Appiano a metà luglio: speranze e attese dell’Inter

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen è atteso a Milano a metà luglio per salutare Inzaghi e il gruppo che si prepareranno per la nuova stagione. Intanto giungono buone notizie dalla Danimarca dove sta ritornando alla normalità con la sua famiglia, un segnale molto confortante dopo quanto accaduto contro la Finlandia. Tuttavia, sarà difficile dire quale potrebbe essere il proprio futuro: come rivela il quotidiano, serviranno diverse settimane per capire se il defibrillatore sottocutaneo potrà essere tolto o no, determinando anche l’eventuale destino calcistico del giocatore.

