Anche l’Inter osserva Joaquin Correa, fantasista della Lazio che piace a molte. I biancocelesti potrebbero pensare ad uno scambio clamoroso

L’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter porta inevitabilmente a fare ipotesi anche sul futuro di suoi possibili pupilli proprio in nerazzurri. Tra questi nelle scorse settimane era stato accostato anche Joaquin Correa, fantasista argentino che potrebbe avere tre soluzioni nel suo destino. Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint l’ipotesi più accreditata è quella del PSG ma tra le possibili opzioni resta viva la stessa Inter, mentre dall’estero c’è anche l’Arsenal. L’addio dell’ex Samp alla Lazio non è quindi ipotesi remota. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Inter, corsa a tre per Correa | Contatto e scambio impossibile

L’agente di Correa, ovvero lo stesso anche dei vari Zappacosta e Florenzi, entrambi accostati al club di Suning, sicuramente ne avrà parlato con lo stesso Inzaghi. L’argentino era un suo fedelissimo alla Lazio, ma per l’Inter è impossibile alla luce delle alte richieste di Lotito da 35-40 milioni di euro per il fantasista ex Siviglia.

Sarri lo scambierebbe solo con Marcelo Brozovic, ma resta un affare impossibile in quanto il croato vuole 6 milioni di euro netti per il rinnovo con il club nerazzurro, e l’Inter non intende andare incontro alle sue alte richieste.