Young: “Appena ho sentito dell’interessa dell’Aston Villa, ho detto al mio agente di portarmi indietro”

Inter, il calciatore Ashley Young ha dato le sue spiegazioni in merito alla scelta di tornare a giocare in Premier League con l’Aston Villa

L’ex calciatore dell’Inter Ashley Young, non è stato confermato dalla squadra meneghina ma ha già trovato una nuova destinazione. L’esterno sinistro ripartirà dalla Premier League, ed è tornato in una formazione nel quale ha già giocato dal 2007 al 2011, prima di iniziare la sua storia con il Manchester United. Il giocatore, che compirà 36 anni il prossimo 9 luglio, torna quindi all’Aston Vlla, che nello scorso campionato inglese è terminato all’11° posto e che quindi non disputerà nessuna coppa europea.

In merito a questa nuova situazione, Young è stato intervistato da Talk Sport e ha spiegato: “Voglio sempre mettermi alla prova. Penso che in Inghilterra si parli molto dell’età, ma non significa nulla per me. So quanto sono in forma“. Gli hanno chiesto, il motivo della scelta di tornare nella sua ex squadra e lui ha risposto: “Non appena ho sentito del loro interesse, ho detto al mio agente di portarmi indietro”.