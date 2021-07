Marotta non molla Raspadori: nuovo incontro con il Sassuolo

Marotta non molla Raspadori. L’attaccante del Sassuolo continua ad essere un giocatore in grado di movimentare le idee di mercato della dirigenza e Marotta non ha nessuna intenzione di farselo sfuggire, a prescindere dall’eventuale cessione di Lautaro o meno. Secondo ‘Tuttosport’ l’Inter non molla e proseguiranno i contatti con il Sassuolo per valutare il da farsi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore