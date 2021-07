Calciomercato Inter: Joao Mario è stato sfortunato nella sua avventura in nerazzurro. Lo afferma chi lo conosce davvero bene, i dettagli

Ci sono alcuni giocatori che riescono a raggiungere i propri obiettivi e chi, per un motivo o per un altro, non ci riesce. Stiamo parlando di Joao Mario, prossimo al Benfica dopo essere stato in prestito allo Sporting Lisbona. Il centrocampista portoghese, che non ha avuto un’avventura felice all’Inter, è stato elogiato da José Dominguez ai microfoni de ‘A Bola’:

LEGGI ANCHE>>> Niente Inter per Borre | UFFICIALE il trasloco in Germania

“Penso che sia stato sfortunato all’Inter, per diversi motivi che a volte non si possono controllare; quest’anno ha avuto una stagione fantastica ed è stato sicuramente uno degli uomini decisivi nella vittoria del campionato. Aggiungerà molta qualità al Benfica”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dirigenza Benfica a Milano: trattativa in chiusura per Joao Mario

Sfortuna o meno, comunque, ormai l’Inter è il passato e tra pochi giorni, se non ore, lo sarà davvero. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, la dirigenza del Benfica si è recata a Milano.

LEGGI ANCHE>>> Niente Inter per Borre | UFFICIALE il trasloco in Germania

Dopo l’intesa trovata con i nerazzurri, adesso il club ha la chiara intenzione di chiudere l’operazione dandogli un’accelerata decisiva. Presente anche l’ex giocatore del Milan Rui Costa. Il centrocampista è una richiesta del tecnico Jorge Jesus.