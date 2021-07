Calciomercato Inter: dopo l’addio di Achraf Hakimi, anche Romelu Lukaku è al centro dell’attenzione del calciomercato. I dettagli

Dopo l’addio di Achraf Hakimi, è in dirittura d’arrivo l’affare che lo vedrà come nuovo giocatore del Psg, le sirene di mercato puntano Romelu Lukaku. L’attaccante belga, che ha numeri davvero importanti sia con l’Inter che con la sua nazionale, potrebbe partire per una cifra monstre. Tuttavia, secondo il ‘Corriere dello Sport’, non ne ha la minima intenzione. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Niente Inter per Borre | UFFICIALE il trasloco in Germania

Calciomercato Inter, Lukaku resta: nemmeno Guardiola può impedirlo

Romelu Lukaku resta all’Inter. Nemmeno una figura incredibile come quella di Pep Guardiola può impedirlo. Certo, se arrivasse un’offerta monstre da parte delle sue pretendenti (Manchester City e Chelsea su tutti), i nerazzurri potrebbero anche pensarci considerando le attuali difficoltà economiche del club di cui vi parliamo da mesi. I ‘Citizens’ cercano una punta di alto livello dopo l’addio di Sergio Aguero e i ‘Blues’ vogliono sostituire Timo Werner, che ha decisamente deluso le aspettative, riportando a Londra proprio il numero 9 belga.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Paratici bussa alla porta | Bye bye e plusvalenza

Tuttavia, è molto difficile che accada. ‘Big Rom’ vuole infatti rimanere a Milano e vincere ancora. Lo vuole fare nonostante l’addio di Antonio Conte, lo vuole fare con il neo allenatore della ‘Beneamata’ Simone Inzaghi. Di questo, i tifosi nerazzurri possono stare tranquilli: l’Inter del futuro c’è già e vedrà ancora protagonista Romelu Lukaku.