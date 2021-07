Inter: ennesimo elogio per Nicolò Barella che anche in nazionale agli europei sta facendo un’enorme differenza come visto contro il Belgio

Romulo, direttamente dal Brasile e ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha elogiato l’intero centrocampo della nazionale italiana Nicolò Barella compreso. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Niente Inter per Borre | UFFICIALE il trasloco in Germania

“Jorginho è un giocatore straordinario. Verratti è il giocatore più forte in assoluto per come palleggia e legge le giocate. Barella da 2-3 anni sta dimostrando di essere in gamba. Sarà uno dei più forti al mondo. Questi giocatori, assieme a chi è in panchina, rendono l’Italia il centrocampo più forte dell’Europeo”.