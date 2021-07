Sanchez, il nuovo tecnico Simone Inzaghi avrebbe già preso la sua decisione

By

Inter, il futuro di Alexis Sanchez in nerazzurro non è certo. Il nuovo tecnico Simone Inzaghi non è convinto della sua tenuta fisica

Il suo Cile è stato eliminato dal Brasile per 1-0 nei quarti di finale dalla Copa America che si sta disputando proprio nella nazione carioca, nonostante Alexis Sanchez sia riuscito, a tempo quasi di record, a rientrare dall’infortunio al piede e a presentarsi alla partita. L’attaccante nerazzurro, è stato poi sostituito a inizio ripresa da Ben Bereton. In merito al suo futuro a Milano, SportMediaset ha informato che il nuovo tecnico Simone Inzaghi, avrebbe informato che il calciatore può tranquillamente essere inserito nella lista dei giocatori cedibili, visto che non ha troppa fiducia sulla sua tenuta fisica.

Le voci di mercato parlano infatti di un possibile ritorno di Keita Balde, giocatore che nella Lazio guidata dal nuovo allenatore nerazzurro segnò 16 reti in stagione e che l’allenatore conosce bene, oltre al forte interessamento per il giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori con possibile scambio con Andrea Pinamonti nella trattativa. In questo momento la società emiliana ci sta pensando.