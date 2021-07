Sondaggio dell’Inter per un bomber brasiliano di proprietà della Real Sociedad, con la quale di recente i nerazzurri hanno parlato di Radu

L’Inter si muove anche per l’attacco. Come riporta ‘calciomercato.it’, infatti, il club nerazzurro ha effettuato un sondaggio per un centravanti brasiliano in possesso di passaporto spagnolo, ovvero Willian Jose della Real Sociedad. Nella seconda metà della passata stagione il 29enne di Porto Calvo ha militato in prestito al Wolverhampton, formula con cui potrebbe chiederlo ufficialmente la dirigenza nerazzurra, con magari annesso diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. Gli spagnoli, con cui di recente Marotta e soci hanno parlato di Radu, preferirebbero una vendita a titolo definitivo ma alla fine potrebbero pure ‘accontentarsi’ del prestito con opzione dato che il classe ’91 non rientra nei piani futuri.

Calciomercato Inter, Willian Jose non solo come vice Lukaku

Autore in carriera di 102 gol, Willian Jose potrebbe far comodo come vice Lukaku ma anche essere suo partner visto che parliamo di un attaccante moderno che sa giocare molto per la squadra e in più posizioni del reparto avanzato. Vediamo se l’Inter andrà oltre la richiesta di informazioni.