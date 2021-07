Nainggolan e non solo: un altro esubero dell’Inter potrebbe andare via risolvendo il contratto in essere

Non solo Nainggolan, seppur resta sempre da risolvere il ‘nodo’ buonuscita (il Cagliari lo riprenderebbe solo a zero), anche un altro cosiddetto esubero potrebbe a sorpresa lasciare l’Inter con la risoluzione del contratto: vale a dire Joao Mario, in scadenza come il belga (ora ad Appiano con la squadra di Inzaghi) a giugno 2022. Di questa possibilità clamorosa ne parla stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ e sicuramente è/sarebbe sorprendente. Già perché se è vero che da una parte i nerazzurri si leverebbero finalmente il peso di un ingaggio importante (circa 6 milioni lordi) evitando una possibile battaglia ‘legale’ con lo Sporting, dall’altra sarebbero costretti a iscrivere a bilancio una minusvalenza di 7-8 milioni di euro. Non poco vista la delicata situazione del club di viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, dall’ipotesi risoluzione alla cessione per 7,5 milioni con una sola certezza: Joao Mario andrà al Benfica

Altre fonti, invece, danno invece Joao Mario sempre diretto al Benfica non a zero bensì dietro il pagamento di circa 7,5 milioni di euro. Staremo a vedere come andrà a finire, di certo la sua volontà è chiara: tornare a Lisbona per accasarsi nella grande rivale dello Sporting, dal quale si è sentito ‘tradito’ dopo aver dato un prezioso contributo alla conquista della Liga Nos.