L’asse tra il Napoli e l’Inter potrebbe accendersi con le richieste di Luciano Spalletti, grande estimatore di Matias Vecino. Idea di scambio

Giorni di presentazioni e nuovi arrivi in Serie A. Prima l’Inter ha offerto alla stampa la prima conferenza del nuovo tecnico Simone Inzaghi, e poi il Napoli ha fatto lo stesso con la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti, ex allenatore proprio del club nerazzurro. Il toscano torna in sella su una panchina prestigiosa di Serie A proprio ad un paio d’anni di distanza dalla sua ultima avventura in quel di Milano dove raccolse una qualificazione Champions sofferta all’ultimo respiro. I destini dell’Inter e di Spalletti potrebbero inoltre ben presto incrociarsi ancora, questa volta in sede di calciomercato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Asse con Spalletti | De Laurentiis ci prova: scambio in cantiere

Spalletti pensa ancora a Matias Vecino per il suo Napoli. L’uruguaiano era un suo pupillo e vorrebbe portarlo con se nella sua avventura partenopea, con Aurelio De Laurentiis che potrebbe provarci offrendo uno scambio con Ghoulam.

Entrambi i calciatori sono in scadenza 2022 e a caccia di riscatto e nuova continuità. All’Inter inoltre serve un nuovo laterale mancino e uno scambio alla pari non è impensabile. Resta però il fatto che anche Inzaghi stima molto Vecino mentre Ghoulam è reduce da un paio d’anni stracolmi di problemi fisici.