Sembrava diventato il favorito per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic all’Inter, invece molto probabilmente il suo futuro sarà in Francia. Ecco i dettagli

Sembrava il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic a partire della stagione 2022/2023, invece il suo futuro sarà molto probabilmente in Francia. Parliamo di Andre Onana, portiere camerunese in forza all’Ajax e in scadenza di contratto fra meno di un anno. Squalificato per doping fino a novembre e rappresentato dallo stesso agente (Albert Botines) di Hector Bellerin, al momento il nome più ‘caldo’ per il post Hakimi, il 25enne viaggia spedito verso il Lione. Stando a ‘L’Equipe’ ha già raggiunto un accordo fino al 2025 con il club transalpino ora allenato da Peter Bosz, suo allenatore in Olanda.

Calciomercato Inter, Onana al Lione: le ultime

Come già circolato nei giorni scorsi, il Lione vuole prenderlo adesso senza aspettare giugno prossimo quando sarebbe possibile ingaggiarlo a costo zero: sul piatto una proposta da 5 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 10. L’intesa potrebbe essere trovata a metà strada, considerata la volontà di Onana di trasferirsi in Ligue 1.