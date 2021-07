Calciomercato Inter: André Onana potrebbe essere il primo colpo del 2022 per i nerazzurri ma in Francia accelerano. Cosa sta succedendo

André Onana, nonostante la squalifica per doping che deve ancora finire di scontare, è un serio obiettivo dell’Inter in vista del 2022. I nerazzurri lo acquisterebbero a zero, dato che il suo contratto con l’Ajax scade proprio la prossima estate. Marotta e colleghi, però, non sono soli. In Francia, ad esempio, il Lione sembra disposto a fare sul serio sin da questa sessione di calciomercato. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Onana al Lione: si può chiudere a 8 milioni

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Lione fa sul serio per André Onana. Il portiere camerunese si svincolerà la prossima estate dall’Ajax e proprio per questo l’Inter lo aveva puntato come erede di Samir Handanovic. Tuttavia, il club francese ha la chiara intenzione di precedere tutti nerazzurri compresi. In più, l’estremo difensore è un’esplicita richiesta del tecnico Peter Bosz.

Il Lione, sempre secondo il noto quotidiano francese, è in contatto con l’Ajax per discutere delle cifre. Per 8 milioni di euro, i ‘Lancieri’ sarebbero disposti a lasciarlo andare. Si tratterebbe di un vero un proprio smacco nei confronti dell’Inter che continua a puntare su di lui in vista del 2022.