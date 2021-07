Piqué: ‘La semifinale di Champions persa con l’Inter nel 2010 fu un furto scandaloso’

Inter, dopo 11 anni Gerard Piqué torna a parlare della doppia sfida di semifinale tra Inter e Barcellona che portò i nerazzurri a vincere il ‘Triplete’

Dopo 11 anni, ai giocatori del Barcellona ancora da fastidio l’eliminazione da parte dell’Inter dalla Champions League. Il calciatore Gerard Pique, durante un evento che si è svolto a a Port Aventura, è tornato a parlare della semifinale di Champions League persa nel 2010 dalla squadra spagnola contro l‘Inter di Mourinho. All’evento erano presenti Ibai Llanos e Siro López, streamer e tifosi del Real Madrid e il calciatore gli avrebbe detto: “Siete stati fortunati nel 2010 quando l’Inter ci ha eliminato, la finale era al Bernabéu e avevo una cosa preparata… Siamo andati a giocare a Milano in pullman per colpa del vulcano, quella semifinale è stata scandalosa, ci fecero un furto scandaloso“.

Probabilmente non mancheranno le risposte da parte di giocatori e tifosi interisti, in merito all’ennesima dichiarazione su quella doppia sfida da parte dei giocatori spagnoli. Nonostante siano passati 11 anni le polemiche su quella doppia sfida non si sono placate, d’altronde ancora oggi in Italia si parla del gol di Turone in Juve-Roma ormai 40 anni fa o di Juventus-Inter e del rigore su Ronaldo del 1998.