Joao Mario è a un passo dal lasciare l’Inter dove è approdato nell’estate 2016 per circa 45 milioni di euro. Il suo futuro sarà in Portogallo

Potrebbe risolversi a breve la questione Joao Mario, ora nella sede dell’Inter. Al lavoro gli avvocati del portoghese e quelli del club nerazzurro per cercare una ‘soluzione’ che possa evitare in futuro beghe legali con lo Sporting, che si fa forte di una clausola che impedirebbe al classe ’93 di approdare in un’altra società lusitana, pena il pagamento di una somma molto importante. Questa soluzione potrebbe essere davvero la risoluzione del contratto in essere che ha come scadenza giugno 2022.

Da svincolato Joao Mario potrebbe accasarsi tranquillamente al Benfica col quale ha già un accordo. Per l’Inter, in tal caso, nessun rischio di finire in tribunale con lo Sporting e il ‘risparmio’ dello stipendio del 28enne, al contempo però nessun incasso dal cartellino del calciatore nativo di Oporto e una minusvalenza a bilancio di circa 7 milioni di euro.