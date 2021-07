Grifo: ”Da bambino tifavo Inter, sogno la Serie A”

A Sky Sport DE, Grifo ha parlato dell’Inter e del suo sogno di giocare in Serie A: ”La Serie A è un sogno per me, spero di giocarci. Da bambino tifavo Inter, andavo spesso a San Siro. Qui a Friburgo mi trovo molto bene però mi piacerebbe fare un’esperienza in Italia” ha detto.

