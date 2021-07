Interlive.it ha raccolto informazioni su uno dei migliori talenti nerazzurri. Marotta non vuole privarsene, perlomeno non a titolo definitivo

“Per Marotta è incedibile”, la condifenza raccolta stamane da Interlive.it. E’ incedibile, per l’Ad nerazzurro, Lorenzo Pirola. Non a caso, secondo sempre quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter ha già rispedito al mittente ben tre offerte per il centrale mancino ora in ritiro con Inzaghi e che stimava anche Antonio Conte: una del Sassuolo, una dello Schalke 04 per il prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni, infine dello Shakhtar di De Zerbi da 6 milioni di euro più bonus. Delle tre forse quest’ultima era la più alta.

LEGGI ANCHE >>> E’ tutto fatto: rinnovo e cessione | Ecco i dettagli

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Gravillon al Reims, è arrivata la firma

Calciomercato Inter, Pirola va al Monza

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Niente addio a titolo definitivo per Pirola, il suo futuro prossimo sarà di nuovo al Monza. Secondo quanto raccolto l’Inter e il club brianzolo hanno trovato un accordo definitivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni e controriscatto a 8. In questo modo, con tale formula, i nerazzurri mantengono di fatto il ‘controllo’ del cartellino.