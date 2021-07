Sorteggio Serie A | Il calendario 2021/22 dell’Inter LIVE

By

Inter: quest’oggi scopriremo il calendario della nuova edizione del campionato italiano di Serie A. Protagonisti i Campioni d’Italia

Giornata importante quest’oggi per l’Inter come per tutti gli altri principali club italiani. Avrà luogo infatti il sorteggio del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021/22. Occhi puntati sui nerazzurri dopo lo scudetto conquistato la scorsa stagione da Antonio Conte e i suoi ‘ragazzi’. A Simone Inzaghi l’arduo compito di difendere un successo che mancava dal 2010. Interlive farà la diretta testuale a partire dalle 18.30.

Inter, Serie A 2021/22: il calendario dei nerazzurri

1° giornata: Inter-Genoa; 20° giornata: Bologna-Inter

2° giornata: Verona-Inter; 21° giornata: Inter-Lazio

3° giornata: Sampdoria-Inter;

4° giornata: Inter- bologna;

5° giornata: Fiorentina-inter; 24° giornata: Inter-Milan

6° giornata: inter-atalanta;

7° giornata: Sassuolo-Inter;

8° giornata: Lazio-Inter;

9° giornata: Inter-Juventus;

12° giornata: Milan-Inter;

16° giornata: Roma-Inter;

Inter, Serie A 2021/22: le dichiarazioni dei ‘big’ interisti

Marco Materazzi: “Euro 2020, è stato bellissimo. La nostra nazionale sembrava un club da quanto erano in sintonia, complimenti. Inter? Vorrei essere al posto di Inzaghi, avrà una grandissima squadra nonostante l’addio di Hakimi. Adesso grazie a Marotta e non solo avrà un gruppo solido”.

Giuseppe Marotta: “La nostra stagione partirà come sempre. Favorita? Il campionato è lunghissimo, credo che la squadra più forte vinca sempre a differenza di quanto accade in Champions League. Inzaghi? Grazie anche alla società ha dimostrato grandi cose. Merito alla Lazio, io ho solo raccolto ciò che in biancoceleste hanno seminato. Conte? Bisogna sempre guardare al futuro, continueremo con la voglia di prima. Dopo Hakimi, c’è bisogno di creatività”.