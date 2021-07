Calciomercato Inter: dopo soltanto una stagione al Barcellona Pjanic potrebbe tornare presto in Italia. Tre le destinazioni possibili

Miralem Pjanic potrebbe ritornare in Italia dopo una sola stagione al Barcellona. Sotto la guida tecnica di Ronald Koeman, il centrocampista bosniaco non ha convinto e così già questa estate potrebbe cambiare maglia. Su di lui Juventus, Roma e Inter che secondo quanto riportato da ‘Sport.es’ ritengono il bosniaco una pedina più che valida per le proprie squadre. I nerazzurri avrebbero già presentato una offerta ufficiale.

Calciomercato Inter, Pjanic non può arrivare: ostacolo ingaggio e… importanza

Miralem Pjanic, secondo il portale spagnolo, piace a Inter, Roma e Juventus. Tutti questi tre club vorrebbero accaparrarselo in prestito. Il problema, però, è l’ingaggio. Il giocatore ‘Blaugrana’ chiede davvero troppo (in Catalogna guadagna sugli 8 milioni netti).

In più, per quanto riguarda l’Inter, non potrebbe avere un’importanza tecnico-tattica rilevante nella squadra allenata da Simone Inzaghi. C’è già Brozovic in quel ruolo… Per questi motivi, è complicato che i nerazzurri rimangano in lizza per una trattativa che non aggiungerebbe davvero niente allo scacchiere del tecnico piacentino ma che, anzi, peserebbe ulteriormente sulle casse del club.