Gravina: “Vogliamo arrivare a utilizzare il Green Pass in modo rapido e renderlo efficace”

Inter, il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato a dare alcune delucidazioni sulla possibile riapertura degli stadi in vista della prossima stagione

Dopo la stesura del calendario del campionato di serie A per la stagione 2021/22, il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato nuovamente a parlare della situazione riapertura stadi. Come ha riportato il sito di Rai Sport ha dichiarato: “Per la riapertura degli stadi abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il Green Pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi. Siamo responsabilmente convinti che sarà complicato ottenere la riapertura alla totale fruibilità dei posti. Chiediamo gradualità e accompagnamento. I club sono in grande difficoltà, abbiamo bisogno di tempi certi. Entro la fine di luglio sarà assolutamente definito“.

Oltre ai presidenti delle squadre di club, sono principalmente i tifosi ad attendere delle risposte certe per la prossima stagione, visto che aspettano da più di un anno di poter tornare a riveder le stelle, utilizzando le parole del sommo poeta, anche se in questo caso non sono quelle che brillano in cielo, ma quelle che regalano emozioni sul campo verde.