Inter-Genoa: per la terza volta si affrontano alla prima giornata di campionato

Inter-Genoa, per la terza volta le due formazioni si affrontano a San Siro alla prima giornata di campionato. I precedenti parlano di un pareggio e una vittoria

Curiosa statistica riguardante Inter-Genoa partita di esordio in campionato della nuova Inter targata Simone Inzaghi. La prima volta che questo incontrò si disputò alla prima giornata di campionato avvenne nella stagione 1973/74 e la squadra allenata da Helenio Herrera, tornato sulla panchina nerazzurra, terminò con un anonimo 0-0. Il tecnico nel febbraio del 1974, fu colpito da un attacco cardiaco che lo costrinse non solo a farsi sostituire da Enea Masiero, ma anche ad abbandonare definitivamente il suo lavoro di allenatore. Il nuovo tecnico oramai abituato a subentrare in corsa, visto che l’anno precedente aveva sostituito Giovanni Invernizzi, portò la squadra ad un dignitoso quarto posto che gli valse la qualificazione alla coppa Uefa. Bisogna poi fare un salto di ben 40 anni per rivedere le due formazioni affrontarsi, nuovamente allo stadio San Siro, alla prima giornata di campionato. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Era la stagione 2013/2014 e l’Inter di Walter Mazzarri superò 2-0 la formazione ligure, grazie al gol del giapponese Yuto Nagatomo e dell’argentino Rodrigo Palacio. Al termine del campionato i nerazzurri terminarono al 5° posto e si dovettero questa volta accontentare della qualificazione in Europa League. I tifosi nerazzurri si augurano che questi due precedenti non siano di cattivo auspicio e che la classifica finale della formazione di Simone Inzaghi sia migliore di un quarto o quinto posto.