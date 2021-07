L’Inter dopo aver colpito con Calhanoglu a costo zero rischia di perdere un big gratis in vista della prossima estate. Le ultime sulla situazione Brozovic

L’Inter di Suning ha approfittato della delicata situazione di Calhanoglu col Milan per andare a prelevare nelle scorse settimane il fantasista turco a costo zero. Un gran colpo gratis a scadenza di contratto per la società nerazzurra che allo stesso tempo ha depotenziato senza eccessivi sforzi economici una diretta concorrente per gli obiettivi del prossimo anno. Ora però è la stessa Inter a doversi guardare le spalle relativamente ai calciatori della rosa attualmente a scadenza di contratto nel 2022. Su tutti c’è la grana legata a Marcelo Brozovic tutta da risolvere prima che sia troppo tardi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calhanoglu: “Con l’Inter trattativa lampo”. Poi ‘punge’ il Milan

LEGGI ANCHE >>> Assalto a Skriniar | Prezzo e scenario futuro

Calciomercato, beffa Inter | Via a zero tra un anno

Attenzione e guardia alta quindi per l’Inter che dovrà evitare nuovi ‘casi’ Calhanoglu anche in casa propria. Nello specifico i nerazzurri rischiano anche di perdere concretamente a parametro zero Marcelo Brozovic.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Perisic, 18 milioni per l’addio all’Inter

Il croato vorrebbe infatti ben 6 milioni di euro netti l’anno ed è ambito soprattutto all’estero da club di respiro internazionale del calibro di Bayern Monaco, Atletico Madrid, Manchester United e Liverpool. Proprio queste società grazie ad un alto ingaggio e al relativo blasone potrebbero tentarlo e bloccarlo a costo zero.