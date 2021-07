Hakan Calhanoglu è passato dal Milan all’Inter a costo zero. Dall’altro ieri è in ritiro ad Appiano agli ordini di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole a Dazn

“Spero che anche grazie a me l’Inter rivinca lo Scudetto”. Pensieri e parole di Hakan Calhanoglu, il quale dall’altro ieri ha iniziato ufficialmente l’avventura in nerazzurro mettendosi a disposizione di Inzaghi nel ritiro ad Appiano. “Come è andata la trattativa? E’ stata molto veloce, il mio agente mi ha detto che Ausilio voleva parlarmi e io gli ho risposto ‘ok, va bene’ – ha aggiunto il trequartista turco, passato dal Milan all’Inter a costo zero – Non sono il primo e nemmeno l’ultimo. Al Milan ho sempre portato grande rispetto, non ho parlato di questo con Ibrahimovic mentre mister Pioli ha capito la mia decisione. Lui era l’unico che mi voleva tanto e con me ha fatto un grande lavoro facendomi giocare nel mio ruolo“.

Calhanoglu indosserà la maglia numero 20: “Ho scelto il 20 perché il 10 è già di Lautaro. 10 più 10 fa 20 (ride, ndr)… Se sono pronto per giocare con la ‘Lu-La’? Sto aspettando che tornino, non vedo l’ora di giocare con loro per fargli tanti assist (è stato il miglior assist-man degli ultimi due campionati, ndr). Vogliamo divertire, ma prima dovremo conoscerci”. Il 3-5-2 di Inzaghi è un modulo che potrebbe esaltare le caratteristiche dell’ex rossonero: “E’ un sistema di gioco che mi piace – ha sottolineato Calhanoglu. Ci ha giocato Luis Alberto col quale sotto certi aspetti ci assomigliamo. Con mister Inzaghi c’è feeling, apprezzo molto la sua attenzione e il modo in cui mi parla”. Chiosa su Eriksen, che lui è chiamato a sostituire: “Per lui ho grande rispetto, lo aspettiamo tutti, è un esempio. Speriamo di rivederlo qua presto”.