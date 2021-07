Inter: brutte notizie per i nerazzurri, è infatti saltata la tournéè negli Stati Uniti della squadra di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli

Sembrava tutto fatto, e invece salta ogni cosa. L’Inter non partirà per la tournéè negli Stati Uniti dove era programmata da tempo la Florida Cup. Secondo ‘Sky Sport’, la scelta è stata presa per tutelare la salute del gruppo squadra.

Niente partenza in direzione Usa, fissata per domani mattina. Secondo forfait dopo quello dell’Arsenal, con i ‘Gunners’ costretti a rinunciare per dei positivi al Covid-19 riscontrati nella rosa dei londinesi. Il comunicato dei nerazzurri:

“FC Internazionale Milano comunica che non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC”.