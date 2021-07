Sensi: “Sto bene, c’è entusiasmo. Stiamo lavorando per farci trovare pronti”

Inter, Stefano Sensi dopo aver coronato il suo sogno d’amore sposando la sua Giulia è tornato a disposizione della squadra nerazzurra e si augura una stagione senza infortuni

Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi è tornato a disposizione e si è messo agli ordini del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Il giocatore, dopo che l’ennesimo infortunio gli ha impedito di partecipare alla vittoriosa spedizione azzurra agli ultimi europei, ha coronato il suo sogno d’amore sposando la sua Giulia e creando anche qualche polemica social per il fatto che ritardava il suo ritorno in casa Inter. Il centrocampista, che si augura di poter rimanere integro per tutta la stagione, è stato intervistato da InterTv.

Queste le sue dichiarazioni: “Sto bene, c’è entusiasmo. Stiamo lavorando per farci trovare pronti, dobbiamo pensare a noi, anche se le altre si sono rinforzate. L’obiettivo è difendere questo scudetto, dobbiamo mettercela tutta. C’è grande voglia di lavorare, questo è un punto di partenza importante”. I tifosi nerazzurri per primi, si augurano di poter vedere il loro beniamino in campo per tutta la stagione.