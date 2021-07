L’addio all’Inter è davvero a un passo. Già oggi la trattativa potrebbe chiudersi in maniera definitiva: ecco tutti i dettagli

Ci siamo davvero per l’addio all’Inter di Radja Nainggolan. Come riporta ‘Tuttosport’ oggi l’agente del belga, Alessandro Beltrami, sarà a Milano per incontrarsi coi nerazzurri e discutere l’uscita definitiva del ‘Ninja’. Si va ovviamente verso la risoluzione del contratto attualmente in scadenza a giugno 2022, con annessa buonuscita. Su questo aspetto le parti dovranno trovare una intesa, considerato che lo stipendio del classe ’89 è di 4,5 milioni di euro netti più bonus. Il divorzio è comunque inevitabile, con Marotta e la sua squadra che puntano a chiudere la questione proprio entro la giornata di oggi.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Telles: lo United può aprire al prestito. Ecco gli ostacoli

LEGGI ANCHE >>> Nandez, l’ultimo degli uruguaiani | Scopriamolo meglio ‘dentro il campo’

Calciomercato Inter, buonuscita Nainggolan ‘utile’ per Nandez

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Una volta svincolatosi dall’Inter, Nainggolan potrà riaccasarsi al Cagliari dove intende chiudere la sua carriera. Se la buonuscita che prenderà dalla società targata Suning sarà soddisfacente, ai sardi chiederebbe uno stipendio più basso. E ciò sarebbe ‘utile’ pure alla stessa Inter per avere qualche ‘agevolazione’ nell’operazione Nandez. Un’operazione tortuosa, con tuttavia ottime possibilità di andare in porto. A differenza di quanto è stato detto nelle scorse ore, però, oggi non ci sarà alcun incontro in Lega tra le due dirigenze visto che, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’assemblea sarà in videoconferenza.