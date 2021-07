Calciomercato Inter: Correa è uno dei giocatori offensivi più importanti del campionato di Serie A e non solo. Il suo futuro sorprende

Joaquin Correa è un giocatore veramente importante. Piace a tantissimi club inglesi, Everton e Tottenham su tutti, ma anche al Psg. Lui che è stato vincitore della Copa America con la sua Argentina, attende di scoprire il suo futuro che però pare essere lontano dalla Lazio. Ma non piace solo in premier League, come detto, ma bensì anche all’Inter. Non facile, però, dato che Lotito chiede almeno 35 milioni di euro e i nerazzurri possono permettersi, al massimo, un prestito con diritto di riscatto uno scambio tra giocatori. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Correa in nerazzurro: Lotito l’ostacolo più grande

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, anche l’Inter sarebbe interessata ad acquistare Correa. Si tratterebbe di un rinforzo importante per l’attacco di Simone Inzaghi che lo riabbraccerebbe volentieri.

Tuttavia, al di là del costo del cartellino e dei limiti dei nerazzurri sul mercato, un ostacolo più grande di tutti limita ogni ipotesi di mercato: il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Dopo il passaggio dello stesso Inzaghi da biancoceleste alla ‘Beneamata’, fra i due i rapporti sono tesi e difficilmente farà sconti al ‘Biscione’. Proprio per questo motivo, l’operazione da attuare è veramente complessa.