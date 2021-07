Nandez e non solo, l’Inter punta a mettere a segno il doppio colpo per rinforzare fascia destra e centrocampo. Ecco tutti i dettagli

Nonostante le difficoltà che tutti ormai sappiamo, l’Inter è molto attiva sul calciomercato in entrata. La priorità ora è sicuramente Naithan Nandez, con Marotta e Ausilio che cercano un colpo a zero o quasi. Le strade sono due ma incrociate: la prima è rappresentata da un maxi scambio, con due-tre giocatori che finirebbero in Sardegna (Nainggolan e Pinamonti i favoriti) in cambio appunto del cartellino dell’uruguagio; la seconda dal prestito un po’ oneroso con diritto di riscatto, con la cifra del prestito e del riscatto ‘coperte’ parzialmente almeno da qualche contropartita.

Nandez l’erede di Hakimi? Non è detto, anzi secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’obiettivo dei dirigenti interisti è il doppio colpo visto che per la corsia destra in pole rimane sempre Hector Bellerin. Come il 25enne di Punta del Este, lo spagnolo vuole solo e soltanto l’Inter, aspetto che può senz’altro giocare a favore dei nerazzurri.

L’Arsenal deve però aprire al prestito con opzione d’acquisto. Nei prossimi giorni è atteso a Milano l’agente dell’ex Barça per fare il punto della situazione. Possibile un’accelerata.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Lautaro: sì al rinnovo ma a una condizione

Calciomercato Inter, agente Bellerin è lo stesso di Onana: il punto

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

L’agente di Bellerin, Albert Botines, rappresenta pure gli interessi del portiere Onana in scadenza nel 2022 e squalificato fino a novembre per doping. Il camerunese è da tempo nel mirino dell’Inter per l’eredità di Handanovic. A zero sarebbe un grande colpo, tuttavia Onana sembra diretto al Lione, in trattativa avanzata coi ‘Lancieri’ per l’acquisto immediato del suo cartellino che gli olandesi valutano sugli 8 milioni di euro.