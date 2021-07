Calciomercato Inter: sono prossime all’addio due giovani promesse nerazzurre che verranno mandate in prestito. Destinazione a sorpresa

Samuele Mulattieri è destinato a passare al Crotone che è molto interessato a lui secondo ‘Sky Sport’. Contatti fra i calabresi e l’Inter per lui ma anche per il gioiello uruguaiano Martin Satriano che si sta mettendo in luce nel ritiro pre-stagionale dei nerazzurri.

Se la ‘Beneamata’ sceglierà di privarsene’, in questa stagione il club milanese potrebbe cederlo molto agevolmente proprio al Crotone che è adesso la favorita per acquistare in prestito secco il giocatore sudamericano.