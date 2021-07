Inter: Simone Inzaghi già a processo, dichiarazioni esplosive a ‘Radio Radio’ del giornalista Franco Melli

Inzaghi sotto esame, la panchina già traballa. E’ questo più o meno quello che ha detto e fatto intendere il giornalista Franco Melli nel suo intervento a ‘Radio Radio’. Melli parte dal confronto con Antonio Conte, dal quale il tecnico piacentino ha ereditato la guida dei nerazzurri: “Conte è nel novero dei grandi, poi si può discutere sul ‘come’ sia grande e sul ‘quanto’ sia grande, mentre Inzaghi non ha questi requisiti ancora. E’ vero che ha vinto qualcosa, ma non ha vinto le cose importanti…”.

Melli è andato poi diretto sui rischi che corre Inzaghi. Se non parte col piede giusto… “Intanto deve trovare una grande difesa da parte della società: se cominciano a fare come cani e gatti come facevano con Conte, l’esonero arriva prima di Natale! Poi so che a Milano non ha avuto riconoscimenti anticipati e in molti lo aspettano con grande scetticismo. Se dovesse iniziare vincendo bene, ma se fa qualche passo falso, le cose all’Inter si faranno difficili”, ha concluso.