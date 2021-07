Marcos Alonso chiama l’Inter ma serve la cessione di Perisic

Come rivela La Gazzetta dello Sport, Marcos Alonso chiama l’Inter per la stagione appena iniziata. L’esterno ex Fiorentina lascerebbe il Chelsea per tornare in Italia e il suo cartellino costa attorno ai 15-20 milioni di euro. Affinché possa sbarcare in nerazzurro, serve la cessione di Perisic.

