Sergino Dest è in uscita da Barcellona e accostato all’Inter. Gli spagnoli possono provare uno scambio per strappare un pilastro dei nerazzurri

All-in sull’erede di Hakimi. La priorità dell’Inter è quella di acquistare un nuovo esterno destro dopo la partenza del laterale marocchino finito al PSG. I nerazzurri stanno sfogliando la margherita sia sul mercato italiano che estero. In Premier il preferito è lo spagnolo Hector Bellerin, per il quale si cerca la formula giusta con l’Arsenal, mentre in Italia resta viva la complicatissima pista che porterebbe a Nandez. Intanto dalla Spagna nei giorni scorsi hanno rilanciato l’ipotesi legata a Sergino Dest, laterale destro statunitense del Barcellona, che con la permanenza di Sergi Roberto e il rientro alla base di Emerson Royal rischia di essere chiuso. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, scambio col Barcellona: Dest nel mirino ma occhio a de Vrij

Dest sarebbe dunque stato inserito sulla lista dei papabili cedibili del club blaugrana che si guarda intorno. Lo stesso Barcellona però potrebbe cogliere la palla al balzo, partendo dall’interesse dell’Inter per il proprio terzino destro, per provare ad imbastire una maxi operazione di scambio.

Gli spagnoli possono infatti provare lo scambio con Stefan de Vrij, forte centrale olandese valutato sui 30 milioni di euro, e perno dell’Inter di Conte prima e Inzaghi poi. Il connazionale Koeman potrebbe volerlo in Catalogna, in cambio quindi di Dest valutato 38 milioni, ma arriverebbe il ‘no’ secco da parte del club di Suning.