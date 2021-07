Cordoba: “Occorrerà essere pazienti con Simone Inzaghi, io spero che faccia bene”

Inter, l’ex difensore ed ora dirigente Ivan Ramiro Cordoba ha voluto dare sia un consiglio ai suoi ex tifosi che un’opinione sulla situazione finanziaria della società

L’ex difensore dell’Inter Ivan Ramiro Cordoba, ora consigliere delegato del neo promosso Venezia, è stato intervistato dall’agenzia Efe per dare un parere sulla sua vecchia squadra. Queste le sue dichiarazioni: “C’è un dubbio con il nuovo tecnico perché è diverso seguire un progetto con Antonio Conte, che aveva già tutta la situazione in mano, da uno con un tecnico con un’idea diversa e con un modo diverso di lavorare. Quindi occorrerà essere pazienti con lui, io spero che faccia bene“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

L’ex giocatore che si trova a Bogotà per proseguire la presentazione del suo libro autobiografico ‘Ritratto di un lottatore’, ha parlato anche della situazione finanziaria dell’Inter e dopo aver espresso il suo rammarico per l’addio di Antonio Conte e la partenza di Achraf Hakimi ha poi aggiunto: “Si dice che vogliono vendere Lautaro Martínez, ma è complicato perché hai lottato tanto fino a quando non hai vinto e alla fine hai visto andare via l’allenatore perché non vuole restare e le condizioni economiche non supportano l’idea di voler continuare ad essere protagonisti”.