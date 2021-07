Esposito: esordio con il Basilea perfetto vittoria 2-0 in casa del Grasshoppers

Inter, il giovane attaccante Sebastiano Esposito in prestito al Basilea ha esordito nella Super League elvetica con il botto

L’attaccante dell’Inter in prestito al Basilea ha esordito alla grande nel campionato svizzero. Il calciatore, inserito subito nella squadra titolare nel 4-2-3-1 alle spalle della punta centrale Arthur, nella sfida giocata allo stadio Letzigrund di Zurigo contro il Grasshoppers, non solo ha causato l’autogol di Leonardo Campana che ha permesso alla sua squadra di portarsi in vantaggio, ma ha pure raddoppiato con un bel colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere Moreira. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Il giovane attaccante potrebbe giocare mercoledì, nuovamente in trasferta, nella gara di ritorno valida per il secondo turno preliminare di Conference League contro la squadra albanese del Partizani. Nella gara di andata la formazione elvetica, dovrebbe aver ipotecato il passaggio del turno grazie alla netta vittoria per 3-0. Il giovane attaccante non ha ancora segnato in una competizione europea e una rete anche in Conference, potrebbe essere un ulteriore iniezione di fiducia per la stagione appena iniziata.