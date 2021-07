Vidal: il centrocampista ha le idee chiare e considera Appiano Gentile la sua ‘casa’

Inter, domani Arturo Vidal tornerà ad Appiano Gentile e proverà a convincere Simone Inzaghi e la dirigenza a confermarlo per un altro anno

Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha terminato le sue vacanze dopo la copa America e si appresta a tornare ad Appiano Gentile in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. Lui ha le idee ben chiare e lo ha mostrato in maniera esplicita tramite il suo profilo social, postando il suo avatar con la faccina allegra e la scritta: “Di ritorno a casa!!!”. Il giocatore quindi ha espresso chiaramente la sua intenzione di onorare il suo contratto con la squadra milanese fino al giugno del 2022 e quindi, non sembra per nulla intenzionato a cambiare squadra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Nandez a zero (o quasi): le ultime sull’affare col Cagliari

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Telles: lo United può aprire al prestito. Ecco gli ostacoli

Lunedì si aggregherà ai compagni per il primo allenamento e sicuramente cercherà di convincere sia il nuovo allenatore Simone Inzaghi, sia soprattutto Beppe Marotta, che in questo secondo possibile anno in nerazzurro, di valere i 6 milioni di euro annui di stipendio. Il calciomercato termina il 31 agosto, il tempo per trovare la giusta soluzione c’è sicuramente.