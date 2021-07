Inter: dopo la prima maglia che i nerazzurri utilizzeranno in questa stagione, ecco la seconda che non si priva affatto del biscione

Inter, altre novità dopo l’ufficializzazione della prima maglia da gara e del nuovo main sponsor (Socios.com). E’ stata infatti svelata ufficialmente la seconda maglia per la stagione 202/22. Non è molto sorprendente in verità, considerando che rispecchia decisamente i leak apparsi nei giorni scorsi sul web.

Si tratta di un kit rivoluzionario, perché quella con cui andranno in campo i giocatori (e anche la maglia replica in vendita per i tifosi) è realizzata con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate. Questo per cercare di ridurre notevolmente l’impatto ambientale che oggetti di plastica possono avere. Una bella svolta in un mondo che, purtroppo, è sempre meno ‘coccolato’.