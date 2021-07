Le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi dopo Inter-Crotone, amichevole andata in scena nel tardo pomeriggio al Suning Training Centre

“Sono soddisfatto, la squadra ha fatto un’ottima partita dopo tre settimane di allenamenti in cui abbiamo lavorato nel migliore dei modi”. Così Simone Inzaghi dopo la netta vittoria contro il Crotone nella gara amichevole andata in scena ad Appiano Gentile. “Dispiace per i problemi fisici che hanno accusato ieri Gagliardini e D’Ambrosio – ha aggiunto il tecnico dell’Inter ai microfoni del canale tematico – ma sono felice per quanto fatto finora”.

Grande protagonista dell’incontro, con tre assist e un gol, Hakan Calhanoglu: “L’abbiamo preso per questo, ha lavorato molto bene e oggi è stato bravissimo, così come tutti i suoi compagni. Abbiamo preso subito le misure ai nostri avversari e siamo riusciti a sviluppare un ottimo gioco”. Conclusione su Satriano, anche oggi autore di un’ottima prova oltre che di un gol: “E’ un ragazzo interessante, che ci dà dentro ogni giorno. Si sta meritando allenamento dopo allenamento il minutaggio che ha sul campo”.