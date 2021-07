Inter: Matias Vecino è tornato in nerazzurro e lo ha fatto in maniera veramente entusiasta parlando di Simone Inzaghi e non soltanto

Anche Matias Vecino si è espresso prima dell’amichevole tra Inter e Crotone, finita 6-0 per i nerazzurri con protagonista assoluto Hakan Calhanoglu. Ai microfoni di ‘Inter TV’, il giocatore uruguaiano si è mostrato veramente entusiasta per la stagione che si appresta ad iniziare:

“Sì, ci eravamo sentiti già quando ero in Uruguay, al telefono. Ho percepito grande entusiasmo e grande voglia di essere qui, penso sia un buon punto di partenza. Quest’anno voglio trovare continuità, cosa che non ho avuto l’anno scorso. Poi come ho detto sono molto carico e ho grande entusiasmo per questa nuova stagione. Sono sicuro che andrà tutto bene”.